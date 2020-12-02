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Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan aşı açıklaması! İlk kimlere yapılacak belli oldu

Bakan Koca, "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır" dedi.

Güncellenme: 23:25, 02/12/2020
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Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan aşı açıklaması! İlk kimlere yapılacak belli oldu

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın video konferans yöntemiyle katılımıyla toplandı. Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli grupların ele alındığı toplantı 4 saat sürdü. Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

*İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

*Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

*Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

*Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı ‘inaktif’ diye bilinen aşılardır.

Bilim Sağlık Sağlık Bakanı son dakika Türkiye video konferans
Yayınlanma Tarihi:23:14,
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