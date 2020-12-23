Son dakika… Can Dündar’a hapis cezası

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yayımladığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Can Dündar “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan duruşmaya sanık Can Dündar ve katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vekilleri katılmıştı.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı Can Dündar’ın “casusluk” ve “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapsini istemişti.

Savcı, Can Dündar’ın yargılanmasına devam edilirken yurt dışında bulunduğu dönemde MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri belgesel formatında hazırlayarak yayınlanmasına ilişkin yargılandığı dosyanın ayrılmasını talep etmişti.

Mahkeme, sanık Can Dündar hakkında kaçak sayılmasına dair karar ile el koyma kararına karşı avukatının celse arasında yapılan itirazının reddine karar vererek ret kararına itirazın da incelenmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiş ve mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre ertelemişti.

Bugün kararını açıklayan mahkeme heyeti, Can Dündar’a siyasi ve askeri casusluk suçundan 18 yıl 9 ay, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası verdi.