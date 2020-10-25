Son dakika… Corona verileri açıklandı! İşte 25 Ekim tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 799’a yükseldi.

Bugün toplam 112 bin 215 test yapılırken, 2 bin 17 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 361 bin 801 oldu.

Bugün iyileşen bin 297 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 314 bin 390’a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 744 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: BU GİDİŞATI DEĞİŞTİRMEK ELİMİZDE



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor.

* Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.

DÜN 69 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 69 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 91 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 573 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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