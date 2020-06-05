Son dakika… Enis Berberoğlu’na 24 saat dolmadan tahliye!

Yargılandığı davada, ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği, TBMM’de düşürülmüştü.

Meclis’teki kararın ardından dün akşam saatlerinde Bakırköy’deki evinde gözaltına alınan Berberoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan Enis Berberoğlu, corona virüsü önlemleri kapsamında cezaevinden çıktı.

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