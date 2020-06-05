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Son dakika… Enis Berberoğlu’na 24 saat dolmadan tahliye!

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Maltepe Açık Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu bu akşam "corona virüsü önlemleri" kapsamında tahliye edildi. Enis Berberoğlu tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.

Damla GÜLER
21:47 -
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Son dakika… Enis Berberoğlu’na 24 saat dolmadan tahliye!

Yargılandığı davada, ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği, TBMM’de düşürülmüştü.

Meclis’teki kararın ardından dün akşam saatlerinde Bakırköy’deki evinde gözaltına alınan Berberoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan Enis Berberoğlu, corona virüsü önlemleri kapsamında cezaevinden çıktı.

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CHP Corona istanbul son dakika TBMM
Son güncelleme: 21:59 05.06.2020
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