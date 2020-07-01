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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

12:16 -
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Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirler izlenmektedir.

* Tamam olarak kısalttığımız temizlik maske mesafe kurallarına daha sıkı riayet ederek başarımızı taçlandıracağız.

* Ortada bu açık başarıya rağmen Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye’ye yönelik kısıtlama politikaları izlemesi sağlık değil siyasi sebeplerdir.

* Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

AKP Avrupa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık son dakika TAyyip Erdoğan Türkiye
Son güncelleme: 12:23 01.07.2020
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