Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirler izlenmektedir.

* Tamam olarak kısalttığımız temizlik maske mesafe kurallarına daha sıkı riayet ederek başarımızı taçlandıracağız.

* Ortada bu açık başarıya rağmen Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye’ye yönelik kısıtlama politikaları izlemesi sağlık değil siyasi sebeplerdir.

* Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.