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Son dakika… Genelkurmay İstihbarat Başkanı Ali Serin’in emir astsubayı FETÖ’den gözaltına alındı

Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK’daki kripto FETÖ’cüleri tespit etmek için sürdürdüğü soruşturma kapsamında Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı Kıdemli Başçavuş M.K., Ankara'da gözaltına alınarak Malatya’ya getirildi.

14:20 -
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Son dakika… Genelkurmay İstihbarat Başkanı Ali Serin’in emir astsubayı FETÖ’den gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) içerisine sızan kripto FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubayı Kıdemli Başçavuş M.K. Ankara'da kaldığı lojmanlarda gözaltına alınarak Malatya'ya getirildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada M.K. hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması devam eden M.K.'nın daha sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniliyor.

15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine getirilen Tümgeneral Serin, 2019 yılında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu.

Gözaltına alınan M.K.'nın bu dönemde de emir astsubaylığı görevinde bulunduğu öğrenildi. (İHA)

 

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Son güncelleme: 14:26 20.06.2020
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