Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 17 Ekim tablosu

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. 17 Ekim Cumartesi gününün verilerine göre bugün yapılan 112 bin 131 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909’a ulaştı.

Son 24 saatte bin 723 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 345 bin 678’e çıktı. Vefat sayısı da 71 artarak 9 bin 224’e yükseldi. İyileşen bin 401 hastayla birlikte toplam iyileşen kişi sayısı 302 bin 499’a ulaştı.

Öte yandan ağır hasta sayısı bin 428, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 5.9 oldu. Ortalama temaslı tespit süresinin 7.6 saat, filyasyon oranının ise yüzde 99.4 olduğu duyuruldu.

DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

Güncel tabloya göre yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7 oldu.

“TEDBİRLERE UYARSAK KAZANAN BİZ OLACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerinin değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir.

* Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak.

* Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız.

DÜN BİN 812 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Ekim verilerine göre, bin 812 hasta tespit edilmiş, 73 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 419 kişi sağlığına kavuşmuştu.