Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 23 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 259 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 861’e yükseldi.

Bugün toplam 202 bin 209 test yapıldı. Semptom gösteren 3 bin 192 kişiyle birlikte toplam 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610 oldu.

Bugün iyileşen 34 bin 492 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 901 bin 307’ye yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.1, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 901 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.5 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AKTİF VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici.

* Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız.

* Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.

DÜN 251 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 251 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 309 yeni hastayla birlikte toplam 19 bin 256 vakanın tespit edildiğini ve 32 bin 110 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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