Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 6 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 195 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 900’e yükseldi.

Bugün toplam 174 bin 761 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 93 kişiyle birlikte toplam 30 bin 402 yeni vaka tespit edildi. Türkiyede toplam hasta sayısı 539 bin 291 oldu.

Bugün iyileşen 4 bin 11 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 431 bin 253’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 805 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI AZALMA EĞİLİMİNDE



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde.

* Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir.

* Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun.

DÜN 196 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 196 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 128 yeni hastayla birlikte toplam 31 bin 896 vakanın tespit edildiğini ve 4 bin 100 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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