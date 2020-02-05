Son dakika… Hakkari Çukurca’dan acı haber: 1 şehit!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 5 Şubat 2020 tarihinde, Hakkari/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 5 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. (İHA)