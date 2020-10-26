Son dakika… Hatay İskenderun’da patlama! Vali: Teröristler paramotor ile Münbiç’ten sızdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.

“PARAMOTOR İLE MÜNBİÇ’TEN AMANOSLAR’A SIZDILAR”

Hatay Valisi Rahmi Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada teröristlerin paramotor ile Suriye’nin Münbiç şehrinden Amanoslar’a sızdığını söyledi.

Vali Doğan, şu ifadeleri kullandı:

* Amanoslar PKK örgütünün uzun yıllar yerleştiği bir lokasyon. 22 Ağustos’ta 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

* 18 Ekim’de yapılan operasyonda da 4 terörist etkisiz hale getirildi. 19 Ekim tarihinde 1 teröristi sağ 1 teröristi ölü olarak yakalamıştık.

* Gri listede aranan HDP Muş milletvekili Demiş Yoldaş Demir Çelik bugün itibariyle tutuklanmıştır.

* İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletle Münbiç’ten kalkarak Amanoslar’a indiğini tespit ettik.

* Bu tespit neticesinde 19 Ekim’de 1 teröristi etkisiz hale getirdik, diğerini de canlı olarak yakaladık. Bugün de diğer 2’sini tespit ettik.

* Hava kuvvetleri unsurunca sabah 11.00 sularında teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu. Bölgede operasyonlar devam etti.

* Bugün İskenderun’a inen 2 terörist Amanos’larda sıkıştırdığımız teröristlerdir. İlk etapta Payas’daki kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı. Peşinde İskenderun çevre yolunda güvenlik görevlilerimiz sıkıştırdılar.

“AMANOSLAR’DA PKK İMHA EDİLMİŞTİR”

* Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken 1 terörist imha edildi. Kendisini o sırada patlattı.

* İkinci terörist de biraz önce etkisiz hale getirildi. Amanoslar’da PKK terör örgütü imha edilmiştir. Herhangi bir terör örgütü kalmamıştır.

* Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. Herhangi bir can kaybı olmadan operasyonu sevk ve idare ettiler. Neticeyi aldılar. Birkaç hafif yaralımız var. Hayati tehlikeleri bulunmamakta.

PARAMOTOR NEDİR?

Hava araçları ve taşıtları arasında en hafif olan paramotor, motorlu yamaç paraşütü olarak da tanımlanabilir. Sırtta taşınan bir motor, büyük pervane ve yamaç paraşütü ile uçabilen hafif hava aracı olan paramotorlarda, uçuş irtifası tamamen pilotun kontrolündedir, yerden 5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir.