Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İçişleri’nden yeni corona genelgesi! İşte 81 ildeki yeni yasaklar

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği corona genelgesinde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Öte yandan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirleneceği belirtildi.

Güncellenme: 21:20, 11/11/2020
Haberler Gündem
Son dakika… İçişleri’nden yeni corona genelgesi! İşte 81 ildeki yeni yasaklar

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İl Valiliğine corona tedbirleri kapsamında genelge gönderdi.

Bakanlık solunum yoluyla kolayca bulaşabilen corona virüsü salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

Buna göre, yarından itibaren  tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama, il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek.

Valilerce; salgınının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarındaki  artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.

Gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek, kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.

AYRINTILAR GELİYOR…

Corona İçişleri Bakanlığı sigara son dakika uygulama
Yayınlanma Tarihi:21:08,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more