Son dakika… İstanbul’da suya zam

İSKİ'nin geçtiğimiz Kasım ayında İBB Meclisi'nde yapılan genel kurulunda 2021 yılı bütçesi 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlenerek yeni yıl için öngörülen zamlı tarifeye ilişkin komisyon raporu Mayıs 2021'deki genel kurulda görüşülmek üzere iade edilmişti. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, genel kurulda yaptığı sunumda İSKİ'nin bütçesinin en önemli kalemi olan su tarifesinin Mayıs ayında yapılacak bir sonraki genel kurula bırakılmasının onaylanan bütçe açısından çelişki doğurduğuna dikkat çekerek “Bir sonraki genel kurulun Aralık ayında yapılarak bu çelişkinin giderilmesini umuyoruz” demişti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

İBB Meclisi'nin Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde başlayan ve meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin'in başkanlık ettiği Aralık ayının ilk oturumda da İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplandı, İSKİ'nin farklı kademelerde yüzde 25 oranında zam öngören teklifi tekrar görüşüldü. İSKİ'nin teklifine karşı İBB Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu bu zam oranının reddederek yüzde 6.84'lük zam önerdi. Teklifte yer alan daha önce kaldırılan TEFE-TÜFE oranının geri getirilmesine ilişkin maddelerin de tekliften çıkarılmasını istedi.

SUYU DOLARLA MI ALIYORSUNUZ?

Oylama öncesinde söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Siz ekonomiyi doğru düzgün yönetemediğiniz için İSKİ'nin maliyetleri uçup gittiği için bu oranda zam istemek zorunda kaldık. Biz bu zammı tabi ki istemeyiz. Su fiyatları hala AKP döneminin çok altında. AKP ekonomiyi doğru düzgün yönetseydi su zammı yapmazdık. Dolar, faiz, enflasyon düşsün biz de zam yapmayalım” dedi. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Arkadaşlar suyu dolarla mı alıyor? Allah'ın suyu” dedi. Konuşmaların ardından İSKİ'nin teklifi reddedildi, AKP grubunun teklifi kabul edildi. Ve suya 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere tüm kademelere yüzde 6.84 oranında zam yapıldı.