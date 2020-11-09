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Son dakika… İzmir’de 4.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 23:30'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncellenme: 00:16, 10/11/2020
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Son dakika… İzmir’de 4.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise Kuşadası körfezinde yerin 11.7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin olduğunu aktardı.

Deprem, Aydın’ın Kuşadası ilçesi başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi.

ART ARDA SARSINTILAR

Kandilli Rasathanesi, saat 00:00’da Kuşadası körfezinde 3.2 ve 00:04’te İzmir’in Bergama ilçesinde 3.1 büyüklüğünde iki depremin daha olduğunu duyurdu.

3 BİNE YAKIN ARTÇI DEPREM OLDU

AFAD’dan yapılan açıklamada ise “30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 olmak üzere, toplam 2.955 artçı sarsıntı yaşanmıştır” denilmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Yayınlanma Tarihi:23:38,
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