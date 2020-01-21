Son dakika: Meteoroloji uyardı kar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı?

Yayımlanan son hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UZUN SÜRECEK

Ara ara güneşli günler görecek olsak da yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası tahminlere göre şubat ayının ilk haftalarına kadar etkili olacak.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Türkiye bu haftayı soğuk ve kar yağışlı bir havayla geçirecek. Mevsimin başlangıcından beri henüz tam olarak kar yağışı alamamış İstanbul, bu hava dalgasıyla birlikte kar yağışı alacak. Verilere göre İstanbul’a kar yağma ihtimali %85 olarak verildi, uyarıların ardından İstanbul’un batı kesimlerinde kar yağdı. İstanbul’da perşembe gecesi de karla karışık yağmur bekleniyor.

KUVETTLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI?

Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 5

İzmir: Parçalı bulutlu 9

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu eksi (-) 5

Diyarbakır: Çok bulutlu 10