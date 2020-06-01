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Son dakika… MHP lideri Bahçeli’den erken seçim açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme propagandasına kulak asılmayacak. Seçimler 2023 Haziran'da yapılacaktır" dedi.

20:27 -
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Son dakika… MHP lideri Bahçeli’den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır.

*28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır.

*Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur.

*Milliyetçi Hareket Partisi bütün teşkilatlarıyla zamanında yapılacak bir seçim için siyasi çalışmalarını sabırla icra edecektir. Herkesin buna muvafık davranması şarttır.

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Son güncelleme: 21:19 01.06.2020
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