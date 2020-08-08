Son dakika… Milas’ta orman ve zeytin tarlaları yanıyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye ve Kılavuz köyleri arasındaki zeytinlik alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına ilk olarak köylüler müdahale etti. Yerleşim yerlerine yaklaşık 200 metre kadar yaklaşan alevler nedeniyle heyecanlı anlar yaşandı.

Yangına Bodrum, Marmaris, Nazilli, Denizli ve İzmir'de konuşlanan 1 uçak ile 5 helikopter, 14 orman arazözü, 5 iş makinası, 12 belediye arazözü, 90 orman işçisi ile 50 mükellef müdahale etti.

20 HEKTAR KÜL OLDU

Yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle Antalya'da konuşlu bulunan bir uçak ile 1 heikopterin de bölgeye takviye olarak gönderildiği belirtildi.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ilk belirlemelere göre 20 hektarlık ormanlık ve tarım arazisi zarar gördü. Jandarma Kılavuz ve Selimiye Köyleri'nde güvenlik önlemi aldı, yangına müdahale devam ediyor.