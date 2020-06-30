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Son dakika! İkranur Tırsi olayında acı gelişme! Minik İkranur’un cesedi bulundu…

Minik İkranur'un kaybolmasının ardından umutla sağ salim bulunması bekleniyordu ancak İkranur olayından acı haber geldi. Giresun’un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi, evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ölü bulundu.

14:35 -
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Son dakika! İkranur Tırsi olayında acı gelişme! Minik İkranur’un cesedi bulundu…

Giresun’un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi’nin (7) cansız bedeni bulundu.

Yapılan aramalar sonucu İkranur Tırsi’nin cansız bedenine evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ulaşıldı.

AKUT Giresun Temsilcisi Doktor Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, “Maalesef kızımız derede öldü bulundu” paylaşımı ile olayı duyurdu.

İkranur Tirsi. (FOTO: İHA)

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Arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine Samsun ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri de katılırken toplam 106 hektar alan tarandı.

Çalışmalar İkranur’un evinin yakınlarındaki Adaköy Deresi kenarında yoğunlaştı.

(FOTO: İHA)

Dere kenarında cansız bedeni bulunan İkranur’un cansız bedeni otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Cumartesi Giresun Haber son dakika
Son güncelleme: 15:17 30.06.2020
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