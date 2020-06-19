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Son dakika… MSB’den ‘sınavda 400 öğrenciye corona bulaştı’ iddialarına açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda 400 öğrenciye corona virüsü bulaştığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

21:22 -
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Son dakika… MSB’den ‘sınavda 400 öğrenciye corona bulaştı’ iddialarına açıklama!

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Bazı yayın organlarında 14 Haziran 2020 tarihinde icra edilen Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar yer almaktadır.

* Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının bütün aşamalarının planlama ve icrası ÖSYM Başkanlığınca yapılmakta, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinin sınavının planlanması, icrası, personel görevlendirmesi ya da yer tahsis edilmesi gibi hususlarda herhangi bir dahli bulunmamaktadır.

* Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde COVID-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir. DHA

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Son güncelleme: 21:40 19.06.2020
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