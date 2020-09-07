Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın verilerine göre, merkez üssü Muş-Korkut’ta saat 11:47’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER