‘Navtex’ gerilimi… Tüm gözler orada, işte son durum

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz’de yapacağı sondaj çalışmaları için ‘Navtex’ (deniz duyurusu) ilanı ardından bekleyişini sürdürüyor. Oruç Reis, Doğu Akdeniz’de 2 Ağustos tarihine kadar sondaj ve araştırma yapacağının açıklanmasının ardından Antalya Limanı açıklarına demirledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis’in güvenliğini sağlamak için 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi. Bu gelişmelerin ardından Yunanistan’ın da dün Navtex açıklaması bölgede tansiyonu yükseltti.

GÖREV EMRİ BEKLENİYOR

86 metre boyu 23 metre genişliğindeki Oruç Reis’te 55 personel görev yapıyor. Gemi, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek ileri teknolojik donanıma sahip. Oruç Reis, görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz’e açılacak.

İŞTE SON DURUM

Oruç Reis’in bekleyişi sürerken bu sabah saatlerinde Antalya’nın Demre ilçesine bir açık deniz römorkörü geldi. TCG İnebolu (A-590) adlı römorkör, Çayağzı Limanı açıklarında demir atarak beklemeye başladı.



Kaş’ın Kalkan Mahallesi koyuna dün sabah saatlerinde gelen 3 fırkateynin ise bölgeden ayrıldığı ve Akdeniz açıklarına doğru hareket ettiği görüldü.