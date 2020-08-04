Son dakika… Sağlık Bakanı Koca 4 Ağustos corona virüsü verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre 46 bin 249 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466’ya ulaştı.

Bugün tespit edilen bin 83 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 234 bin 934’e çıktı. 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 765’e yükseldi.

Son bir gün içinde 994 hastanın toplamda ise 218 bin 491 kişinin iyileştiği duyuruldu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,5 ağır hasta sayısı da 583 oldu.

BAKAN KOCA: YÜKSELME CİDDİ

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, yeni hasta sayısındaki yükselmenin ciddi olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin.

* Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz.

* Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

DÜN 995 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 3 Ağustos tablosuna göre 995 vaka tespit edilmiş, 19 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 3 kişi sağlığına kavuşmuştu.