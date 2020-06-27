Son dakika… Sağlık Bakanı Koca, güncel vefat ve vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Güncel tabloya göre, son 24 saatte 17 kişi corona virüsü salgını hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 82’ye yükseldi.

Son bir gün içinde bin 372 yeni tanı konuldu ve toplam vaka sayısı 195 bin 883 oldu.

Bugün toplam 45 bin 213 test uygulanırken, toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835’e çıktı.

İyileşen bin 984 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 169 bin 182’ye yükseldi.

Toplam entübe hasta sayısının 366, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 984 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: BU HIZLA BİLE 2 HAFTADA 1000’İN ALTINA İNEBİLİRİZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından.

* %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz.

DÜN 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 19 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 396 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 492 vakanın iyileştiğini açıklamıştı.

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