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Son dakika… Sahte içki kurbanlarının sayısı artıyor

İzmir'de iki kişi daha sahte içki yüzünden zehirlenerek hayatını kaybetti. Kentte alkol zehirlenmesine bağlı ölenlerin sayısı 32'ye çıktı. 9 Ekim'den bugüne 10 kentte 76 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 07:25, 25/10/2020
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Son dakika… Sahte içki kurbanlarının sayısı artıyor

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan Can Yılmaz içki içtikten sonra fenalaşarak Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 37 yaşındaki Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yine sahte içkiden zehirlenen Ali V. de tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öldü. 9 Ekim’den bugüne Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 76’ya yükseldi.

– İzmir: 32
– İstanbul: 10
– Aydın: 8
– Kırıkkale: 7
– Mersin: 7
– Kırklareli: 4
– Muğla: 3
– Zonguldak: 2
– Tekirdağ: 2
– Trabzon: 1

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Yayınlanma Tarihi:07:21,
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