Son dakika… TBMM’den Ermenistan’a ortak tepki

Dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün de devam eden Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar Türkiye’nin de gündeminde.
Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını ortak bildiri ile kınadı.
ÖZKOÇ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sosyal medyadan ortak bildiriyi paylaşan CHP’li Engin Özkoç, şu ifadeleri kullandı;
“Meclis'te grubu bulanan 4 siyasi partiyle, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef alan saldırılarını kınayan ortak bir bildiri imzaladık. Azerbaycan halkının acılarını paylaşıyoruz, onların yanındayız!”
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NELER YAŞANDI?
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın bir saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini duyurdu. Azerbaycan'ın saldırıya karşılık vermesiyle Ermenistan ve Dağlık Karabağ, sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Azerbaycan Meclisi de 'savaş hali' ilan etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını duyurdu. Dün sabah saatlerinde iki ülke arasında başlayan gerginlik bugün de devam ediyor...