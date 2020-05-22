Son dakika… Türkiye’de coronadan kaynaklı güncel vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünden kaynaklı yaşanan yeni vaka sayısını ve can kaybını açıkladı.

Güncel tabloya göre, bugün 37 bin 507 test uygulandı. Salgının başlangıcından bu yana yapılan test sayısı 1 milyon 767 bin 495’e yükseldi.

Türkiye’de son bir gün içinde 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 276, 952 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154 bin 500 oldu.

Düne göre bugün iyileşen sayısı arttı. Bin 121 kişinin daha iyileşmesi sonucu iyileşen hasta sayısı 116 bin 111’e çıktı.

Corona virüsü salgını nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısının 800, entübe edilen hasta sayısının ise 401 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA’DAN YENİ AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000’İN ALTINDA.

* Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor.

* Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir.

* Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.

DÜN 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada ölü sayısı 27, vaka sayısı 967 ve iyileşen hasta sayısı ise bin 3 olarak belirtilmişti.

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