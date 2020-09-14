Son dakika… Vali Yerlikaya’dan mesai saatlerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir” dedi.

Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge göndererek şehir içi yolcu taşımacılığı için yeni kuralları belirledi.

Genelgenin yayınlanması sonrasında ayakta yolcu taşıma yasağının kalabalık kentlerde nasıl uygulanacağı ise tartışma konusu oldu.

4 FARKLI ZAMAN DİLİMİ BELİRLENECEK

Kamu kurumları için yapılan değişiklikle mesai saatleri 4 farklı zaman dilimine çekilen Anklara’nın ardından İstanbul için de harekete geçildi.

Ankara’nın aksine İstanbul’da yolcu kapasitesinin çoğunluğunu oluşturan özel sektör çalışanlarının da mesai saatleri yeniden düzenlenecek. 4 farklı mesai diliminin belirleneceği uygulama için Valilik ve İBB yetkilileri bu hafta özel sektör temsilcileri ile görüşecek.

YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan da açıklama geldi. bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade eden YErlikaya şu ifadeleri kullandı;

*Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz.

*Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul’la bunu paylaşacağız. DHA