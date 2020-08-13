Son dakika… Valilik duyurdu: 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Sivas'ta artan corona virüsü vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı. Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada “İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir” denildi.

Kısıtlama kapsamı 17:00 ile 10:00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü vatandaşların 10:00 ile 17:00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi. İHA