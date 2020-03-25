Son dakika…Yaşlı adama zorla maske takıp başına kolonya döken adamın cezası belli oldu

İstanbul Bağcılar’da yaşlı bir adama zorla maske takarak başına kolonya döken Osman K. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Osman K.’ya 14 gün ev hapsi ile corona virüsü salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.

‘KENDİSİYLE SAMİYETİMİZ VARDIR’

Bakırköy Adalet Sarayı’nda savcıya ifade veren Osman K. kendisinden şikayetçi olan İhsan Öztürk’ü 2 yıldır tanıdığını ifade etti. Osman K. ifadesinde “İhsan Öztürk’le samimiyetimiz vardır. Kendisi mahalleden, çevreden bozuk para şeklinde yardım isteyen bir şahıstır. Kendisini gariban biri olarak tanıdım. Bu nedenle kendisine sahip çıkmaya çalışmaktayım. Ben kendisine zaman zaman da harçlık vermekteyim. Lokantada yediği yemeklerin ücretini ben ödemekteyim. Berberde tıraş olduğunda yine ücretini ben ödemekteyim” diye konuştu.

‘SAVUNMA YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM’

Olay anını da anlatan Osman K. ifadelerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu olan cep telefonu ile çekilen görüntülere ilişkin olay bundan 20 gün öncesine aittir. O tarihte ülkemizde corona virüsü tehlikesi yoktu. Öztürk, benim yanıma gelerek ‘Ben korona oldum 20 TL versene’ şeklinde sözler söyledi. Ben bu sözleri şaka mahiyetinde söylediğini anladım, ben de şaka mahiyetinde ‘Maskeyi tak kolonyayı da dök, git hemen evine’ şeklinde sözler söyledim. Bu esnada şakayı kameraya çekmek istedim. Benim farklı bir kastım yoktur. Çekilen görüntüleri sosyal medya hesabımdan yayınladım. Ben internet fenomeni olan biri değilim. Videoyu yayınladığımda İhsan Öztürk’ün oğlu benden videoyu silmemi istedi, ben de sildim. Hesabı da kapattım. İhsan Öztürk’ü herhangi bir şekilde tehdit de etmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bu şekilde savunma yapmak durumunda kaldığım için de üzgünüm.”

Osman K.’nın nöbetçi sulh ceza hakiminin karşısına çıkması bekleniyor. (DHA)