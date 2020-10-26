Son dakika… Yaşam koçunu öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet

Meleklerle Yaşamak kitabının yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli, 15 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu binada Sinem Koç tarafından öldürülmüştü. Koç, yapılan yargılama sonunda ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanığın akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesiyle bozdu.

ADLİ TIP: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Sinem Koç ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu raporunun düzenlenerek mahkemeye gönderildiğini ve raporda sanığın atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini tutanağa geçirdi.

“KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM”

Raporun okunmasının ardından savunma yapan sanık Sinem Koç, beyanında ölen Beki İkala Erikli'nin yazdığı kitabın etkisinde kaldığını belirterek, “Kitabın psikologlar tarafından incelenmesini istiyorum. Ben kendimi öldürecektim. Silahı da bu nedenle aldım. Olaydan çok pişmanım. Vicdanınıza sığınıyorum” dedi.

İNDİRİM YAPILMADI

Kararını açıklayan mahkeme, Sinem Koç'u tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın suçtan pişman olduğunu gösterir herhangi bir davranışı gözlemlenmediğini, yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasında herhangi bir takdiri indirim yapmadı.