Son depremler nerede oldu? Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler (31.08.2020)

Hemen hemen her gün farklı büyüklüklerde depremler yaşanıyor. Ülkemiz genelinde yaşanan bu depremler ise anlık olarak Kandilli Rasathanesi ile AFAD merkezlerince kayıt ediliyor. Birçok kişiyi tedirgin eden depremlerin en son hangi ilimizde ve bölgede meydana geldiği bilgilerine ulaşmak için sayfamızda paylaştığımız son depremler sayfasını takip edebilirsiniz. İşte gün içerisinde meydana gelen depremlerin listesi…

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, gün içerisindeki son depremin Antalya ili Kaş ilçesinde saat 17.52’de 1,7 büyüklüğünde olduğu görülüyor. Bu depremin hemen öncesinde ise Adana ili Sarıçam ilçesinde saat 17.21’de 2,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Karaisalı-Karsantı (Adana) Fay Zonu: Adana havazsı kuzeyinde, Ecemiş koridorunun güneyinde, Karaisalı-Karsantı arasında, değişik boyutlarda ve doğrultulara sahip çok sayıda kırık Karaisalı-Karsantı fay zonu adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). Fay zonunda, KD-GB ve D-B olmak üzere iki egemen doğrultulu fay yer almaktadır. Fay, Nergizlik (Karaisalı kuzeyi)-Karakütük köyleri arasında, 20 km’lik kesiminde çok belirgindir. Fay, K45D doğrultuludur. Morfolojik verilere göre fayın bu parçası sol yönlü doğrultu atımlı karakterdedir. Bu parçanın 10 km güneybatısında, 2-2.5 km uzunlukta aynı doğrultulu birkaç fay daha yer almaktadır. Bu bölümde, Alt-Orta Miyosen yaşlı kireçtaşlarını kesen fay sol yönlüdür. Bu fay zonunun KD’sunda 19 km uzunlukta ve K85D gidişli diğer önemli bir fay yer almaktadır. Morfolojik veriler, bu fayın sağ yönlü doğrultu atımlı fay olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Karaisalı-Karsantı fay zonu ile Adana-İmamoğlu arasında, çok geniş bir alanda dağılım gösteren küçük boyutlarda KD-GB genel gidişli faylar bulunmaktadır.