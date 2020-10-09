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Sosyal medyadan tuzağa düşürüp, uyku ilacıyla soydular

İstanbul’da yabancı uyruklu iki kadın sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve görüşmek için evlerine gittikleri erkekleri ilaçla bayıltarak gasp etti.

Habip ATAM
10:13 -
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Polisi harekete geçiren olaylar, Çekmeköy ve Büyükçekmece'de meydana geldi.

Polise yapılan şikayette, sosyal medyadan tanıştıkları iki kadınla evlerinde buluştuklarını anlatan mağdurlar, daha sonra bir şeyler içtiklerini ardından ani şekilde uyuya kaldıklarını, uyandıklarında ise kadınların para ve değerli eşyalarını alıp ortadan kaybolduklarını anlattılar.

UYKU İLACI

Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince alınan içecek numuneleri incelendi. Mağdurların içeceklerine farklı kimyasallar içeren uyku ilaçları katıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine şüpheli kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İZMİR’E EKİP GÖNDERİLDİ

Araştırmalarda şüpheli kadınların Kırgız Marina K.(27) ve Belarus uyruklu Anastaya M.(26) olduğu anlaşıldı. Kimlikleri belirlenen 2  kadının da İzmir'e gittikleri anlaşıldı. Bunun üzerine gasp büro amirliğinde görevli bir ekip İzmir'e gönderildi.

TUTUKLANDILAR

Konak'ta yakalanan kadınlar, İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çekmeköy istanbul izmir Kadın para sosyal medya
Son güncelleme: 10:20 09.10.2020
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