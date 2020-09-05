Sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlayanlara 34 bin TL ceza!

Ankara’dan ayrılan askerlik yükümlüleri dün akşam saatlerinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk meydana geldi.

Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı. Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü.

Sosyal mesafenin ortadan kalktığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olduğu görüldü.

11 KİŞİYE 34 BİN LİRA CEZA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, corona virüsü tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Emniyet’in açıklamasında şöyle denildi:

* Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 04.09.2020 günü AŞTİ’de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına ilişkin görüntüler paylaşılmıştır.

* Konuyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde sosyal mesafe kuralına riayet etmeyerek koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 şahıs yakalanarak haklarında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği toplam 34.650 TL idari para cezası uygulanmıştır.