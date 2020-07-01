Sözcü yazdı, AKP’li başkan harekete geçti

Karaman’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ata yurdu olarak bilinen Taşkale köyünde 22 Mart’ta yağışların da etkisiyle Taşkale Orta Camisi önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle yılda 300 bine yakın turist ağırlayan köyün ana yolu kullanılamaz hale geldi. Yolun yapımı için Karaman İl Özel İdaresi’ne yapılan başvurular da sonuçsuz kalınca, köy halkı yolu imece usulü yapmaya başladı.

Bölge halkının yaşadığı mağduriyetin Sözcü’de yer almasının ardından yetkililer harekete geçti.

”1 MİLYON 150 BİN LİRA ÖDENEK AYRILDI”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, ”AFAD başkanlığı tarafından Taşkale köyümüzde olan heyelan afetinde oluşan hasarın giderilmesi için 1 milyon 150 bin TL, Ermenek Kazancı beldesinde olan sel felaketinde oluşan hasarın giderilmesi için ise 400.000 TL ödenek aktarılmıştır. Hayırlı olsun” dedi.



”SESİMİZİ DUYURAN SÖZCÜ'YE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Köy yolunu kendi imkânlarıyla yapmaya başladıklarını belirten Taşkale köyü muhtarı Hasan Karaca, ”Yolun temelini attığımız gün sayımız 32’ye çıkmıştı. Yol için çalışanlara da 9 kadın, yemek ve çay hazırladı. 10 gün içerisinde yolun büyük bir kısmını bitirdik. Bugün aldığımız bir haber bir nebze de olsun bizi mutlu etti. Yolumuzun yapımı için 1 milyon 150 bin TL ayrılmış. Şimdi yolun geri kalanı hızlı bir şekilde yapılacak. Sesimizi duyuran Sözcü’ye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



ATATÜRK’ÜN AİLESİNİN KÖKENİ

Kara Harp Okulu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün baba soyu, Karaman’dan giderek Manastır Vilayeti’nin Debre-i Balâ sancağına bağlı Kocacık’a yerleşti. Kocacık, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nde Arnavutluk sınırına yakın olan Debre şehrine bağlı bir nahiyedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün baba tarafından soyu Anadolu’nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan ‘Kızıl-Oğuz’ yahut ‘Kocacık Yörükleri Türkmenler’'nden gelmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün anne soyu da, Konya-Karaman’dan gelerek Selanik ile Manastır’ın arasında bulunan Vodina sancağına bağlı ‘Sarıgöl’ de denilen ‘Kayalar’ nahiyesine yerleşti. Aile sonradan Selanik yakınlarında bugün de kaplıcaları ile meşhur olan Lankaza’ya yerleşti. Atatürk’ün anne soyu Konya-Karaman’dan Rumeli’ye gelen ve bundan dolayı da ‘Konyarlar’ olarak Rumeli’de anılan Yörük Türkmenlerdendir.