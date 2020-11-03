Sözün bittiği yer: İhtiyaçları yokken depremzedelerin battaniyelerini aldılar

Deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması üzere dağıtılan yardımların, iki kadın tarafından alınarak sağlam olan evlerine götürdükleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

UYARILINCA SİNİRLENDİLER

Görüntülerde, ellerinde battaniyeler ve yiyeceklerle evlerine doğru yönelen iki kadını gören bir vatandaş, kadınlara “Merhaba, sizin evleriniz hasarlı mı?”sorusuna “Evet” cevabını veriyor.

Bunun üzerine çekimi yapan vatandaş, ‘“Ama evinize giriyorsunuz şu an. O malzemeler zor durumda çadırda kalanların hakkı. Sizin evleriniz sapasağlam duruyor. Gerçekten ayıp, günah. Allahtan korkun” diyerek kadınları uyarıyor.

Kendilerine yapılan müdahaleye sert tepki gösteren kadınlardan biri ise “Gel, gel bak aptal” diye bağırdığı görüntülere yansıyor.

KISA SÜREDE HER YERE YAYILDI

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda paylaşım ve yorum yapıldı. Yorum yapanların kimisi kadınların evleri olsa bile battaniyeye ihtiyacı olabileceğini savunurken, büyük bölümü ise iki kadını eleştirdi.

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