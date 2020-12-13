Su kıtlığından dünyada birinci sırada yer alan Katar ile 32. sırada yer alan Türkiye'nin yaptığı anlaşma TBMM’de tartışıldı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'nin gelecekte su fakiri ülke noktasına geleceğine dikkat çekerek, “1.3 milyon hektar sulak alan kaybımız var. Yani Van Gölü'nün üç katı. Peki biz ne yaptık? Su kıtlığı çeken ülkeler içinde 32. sıradayız, birinci sırada olan Katar'la su yönetim anlaşması yaptık. Su bizden, yönetim Katar'dan” dedi.

YOK EDİYORSUNUZ, SESSİZ Mİ KALACAĞIZ?

“Tüm bakanlıkların gölgesi Çevre Bakanlığı'nın üzerinde” diyen Murat Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü: Enerji Bakanı geldi bütçe konuşmasında dedi ki, ‘Rüzgâr tribünlerine karşı çıkıyorsunuz çevre kılıfı altında.' Kardeşim, sen niye orman alanına rüzgâr tribünü yapıyorsun? HES yapıyorsunuz; Çekerek Irmağı'nı yok ediyorsunuz, Fırtına Deresi'ni yok ediyorsunuz, Munzur Vadisi'ni yok ediyorsunuz. Sessiz mi kalacağız? Maden yapıyorsunuz, Kaz Dağları'nı, Cerattepe'yi, Fatsa'yı yok ediyorsunuz. Sessiz mi kalacağız? Ekosistemi bozuyorsunuz. Sessiz mi kalacağız?