Şule Çet davasında flaş gelişme!

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de, Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

”Kasten öldürme”, ”cinsel saldırı” ve ”kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019’da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Davanın 4 Aralık 2019’da görülen duruşmada, sanıklardan Çağatay Aksu’ya müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand’a ise ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Kararı değerlendiren Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım “İndirim uygulanmamalıydı. Kararı istinafa taşıyacağız” demişti.

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