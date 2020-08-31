Giresun’da son durum! Soylu: Kayan köyler var

Giresun, geçen cumartesi günü meydana gelen, 11 kişinin öldüğü beş kişinin kaybolduğu sel felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün hasar gören ilçelere gidip İçişleri, Çevre ve Tarım bakanlarından bilgi alacak.

ERDOĞAN MÜJDELERLE GELİYOR

Dereli ilçesindeki çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce basın mensuplarını sorularına açıklamalarda bulundu. Soylu, “Yağlıdere’den Espiye’ye kadar, Doğankent’ten Dereli’ye kadar bir çok köyde ciddi hasar var. Kayan köyler var. Suyun getirdiği ve zeminin sarstığı köyler var. Oralarda boşalttığımız evler var. Derenin etrafını açabilmek için son derece kararlı bir yıkım gerekiyor” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız bugün gerek Dereli’ye gerek diğer ilçelere çok önemli müjdelerle geliyor” diyen Süleyman Soylu, sel mağduru vatandaşların sıkıntılarını en hafif şekilde geçirmesi için gerekli adımların atıldığını ifade etti.