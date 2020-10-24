Büyük vurgun yapmışlar… ‘Sülün Osman’ı aratmadılar

Polis ekiplerini harekete geçiren dolandırıcılık olayları Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan başvuruyla ortaya çıktı.

İddiaya göre, 3 kişiden oluşan bir dolandırıcılık şebekesi, sahte evrak düzenleyerek, taksi ve servis hat plakası alıyordu. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, şüphelilerin plaka almak için düzenledikleri sahte evrakları Beyoğlu ve Üsküdar'daki 2 noterde tasdik ettirdiklerini belirledi.

3 TAKSİ 1 SERVİS PLAKASI

Araştırmalarda şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, dolandırıcıların sahte taksi plakası ruhsatlarıyla ilgili 3 satış yaptıklarını ortaya çıkardı.

İddiaya göre, şüpheliler, taksi plakalarını 3 ayrı kişiye 1 milyon 300 bin, 2 milyon ve 600 bin liraya sattı. Şüphelilerin sahte bir servis minibüsü plakası karşılığında 65 bin lira aldıkları öne sürüldü.

YALI KİRALAMA YALANIYLA 260 BİN LİRALIK VURGUN

Yapılan araştırmalarda, dolandırıcılığının plakayla sınırlı olmadığı anlaşıldı. İstanbul'un en bilinen; Yeşilçam filmlerine dahi konu olan 1984 yılında ölen Sülün Osman'ın yöntemlerini aratmayan şüphelilerin bazı kişileri kiralama vaadiyle kandırdığı öğrenildi.

İddiaya göre şüpheliler, Sarıyer'deki bir yalı, bir üniversite hastanesinde bulunan bir işletme ve Ataşehir'de bir rezidanstaki 2 daireyi kamu kurumlarına ait diyerek bir çok kişiye kiraladı. Şüphelilerin bu yalı ve rezidanstaki daireleri kiralama vaadiyle bir kişiden 265 bin lira aldıkları öğrenildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Üsküdar polisince yapılan çalışmalarda, şüphelilerden Kaan K.,(30) Sinan Ö.(38) ve Ahmet Ö.(35) gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında ise evrak üzerinden adli işlem yapıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Kaan K. ve Ahmet Ö. tutuklanırken, Sinan Ö. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü, dolandırıcılık şebesinin mağdur ettiği kişi sayısının ise artabileceği belirtildi.

SÜLÜN OSMAN KİMDİR?

Çete lideri Osman G.'nin benzetildiği ünlü dolandırıcı Sülün Osman, gerçek adıyla Osman Ziya Sülün, 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk işini 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60'lı yıllardaki işleriyle ün kazanan Sülün Osman, tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara satarak ya da kiraya vererek efsane haline geldi.

Hayatı ve dolandırıcılıkları birçok filme konu olan Sülün Osman, kitapta geçen bir sözün manevi duygularını rencide ettiği gerekçesi ile Aziz Nesin'e de dava açmıştır.

Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalan Sülün Osman'ın ölümüyle ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, polisin tahminlerine göre 1984'te Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü.