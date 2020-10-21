Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye devir ile katlandı

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 20 Ekim tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, 3 ve 2 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 20 Ekim tarihli 35. çekilişinde şanslı rakamlar “6-16-30-36-46-58” oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVİR İLE KATLANDI

Süper Loto'nun dün akşamki çekilişinde ikramiye miktarı 31 milyon 248 bin 681 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.