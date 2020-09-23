Süper Loto sonuçları açıklandı, devir serisi 11’e yükseldi!

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto devir serisi sürüyor. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI (22 EYLÜL)

Süper Loto'nun 22 Eylül 2020 tarihli çekilişinde 6 şanslı rakam, 3-8-33-37-38-44 oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE ARTIYOR!

Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı her geçen gün artıyor. Süper Loto'nun bu akşam yapılan çekilişinde büyük ödül miktarı devirlerle birlikte 22 milyon 221 bin 576 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.