Süper Loto sonuçları açıklanıyor! İşte 23 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

Süper Loto’nun 653. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Her perşembe akşamı Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu akşam 3. devir sonrası büyük ikramiye heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz haftalardan devreden 3 milyon 210 bin TL’lik büyük ödülün bu akşam 5 milyona yaklaşması bekleniyor. İşte 23 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 653. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Çekiliş ardından saat 21.30 sıralarında sonuçlar kesinleşecek. Süper Loto sonuçları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto