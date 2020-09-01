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Süper Loto’nun 14. çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye devretti! (01.09.2020)

Süper Loto'nun bu akşam gerçekleştirilen 14. çekiliş sonuçları açıklandı. Şanslı rakamları doğru tahmin ederek büyük ödülü almak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Süper Loto'da 6 bilen çıkmaması üzerine 15 milyon TL'yi geçen büyük ikramiye devretti. İşte 1 Eylül Süper Loto sonuçları...

22:04 -
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Süper Loto’nun 14. çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye devretti! (01.09.2020)

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 14. çekilişi bu akşam şans merkezinde yapıldı. 60 rakam arasından belirlenen 6 sayıyı doğru tahmin edenlerin büyük ödül kazandığı ve aynı zamanda 2 rakamı bilenlerin de ödül aldığı Süper Loto’da bir devir daha gerçekleşti. 15 milyon TL’yi geçen büyük ikramiye için umutlar bir sonraki çekilişe kaldı. İşte 1 Eylül Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 1 Eylül tarihli 14. çekilişi bu akşam saat 21.30’da gerçekleştirildi. Süper Loto’da bu akşam 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Milli Piyango tarafından belirlenen şanslı rakamlar ise şu şekilde; 21-22-28-32-47-50

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler yer alıyor. Süper Loto’da 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluştururken, 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden kolayca oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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