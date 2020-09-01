Süper Loto’nun 14. çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye devretti! (01.09.2020)

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 14. çekilişi bu akşam şans merkezinde yapıldı. 60 rakam arasından belirlenen 6 sayıyı doğru tahmin edenlerin büyük ödül kazandığı ve aynı zamanda 2 rakamı bilenlerin de ödül aldığı Süper Loto’da bir devir daha gerçekleşti. 15 milyon TL’yi geçen büyük ikramiye için umutlar bir sonraki çekilişe kaldı. İşte 1 Eylül Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 1 Eylül tarihli 14. çekilişi bu akşam saat 21.30’da gerçekleştirildi. Süper Loto’da bu akşam 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Milli Piyango tarafından belirlenen şanslı rakamlar ise şu şekilde; 21-22-28-32-47-50

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler yer alıyor. Süper Loto’da 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluştururken, 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden kolayca oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.