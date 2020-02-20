Suriyeli genç uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü!

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçan Lemia Zaitar isimli kadın (56) çocuklarıyla birlikte Bağcılar’a bağlı Çınar Mahallesi’ne yerleşmişti.

Bir apartmanın bodrum katında yaşayan Lemia Zaitar ile oğlu Cenar Zaitar (31) arasında sık sık tartışma yaşanıyordu.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde uyuşturucu bağımlısı olan Cenar Zaitar annesinden uyuşturucu almak için para istedi.

Lemia Zaiter ise oğlunun isteğini kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Cenar Zaitar annesine bıçakla saldırdı.

Suriyeli kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, oğlu ise kaçmaya başladı.

Lemia Zaiter’i kanlar içerisinde gören diğer oğlu ise polisi arayarak, “Kardeşim annemi öldürdü” dedi.

İhbar üzerine harekete geçen Bağcılar Emniyet’ine bağlı devriye ekipleri, Cenar Zaitar’ı kısa sürede gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU PARASI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Suriyeli şüpheli sorguya alındı.

Sorgulamalarda suçunu itiraf eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Cenar Zaitar’ın ifadesinde, “Ben uyuşturucu kullanıyorum. Annemle de uyuşturucu parası sebebiyle tartıştık. Ardından cinayeti işledim” dediği öne sürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.