Suriyeli ‘kiralık’ dilenci çocuk operasyonu! 68 çocuk kurtarıldı

Operasyon, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Suriye uyruklu çocukları dilendiren bir şebeke belirleyince harekete geçti. Özellikle üst geçit ve meydanlarda dilendirilen çocukların, Suriyeli bir çete tarafından Suriye'deki ailelerinden kiralandıkları iddia edildi.

KAÇAK YOLLARLA İSTANBUL’A GETİRİLDİLER

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasadışı yollarla İstanbul’a getirilen ve farklı adreslerde zorla alıkonulan çocuklar için polis ekipleri bu sabah düğmeye bastı. “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İnsan Ticareti” suçu kapsamında yürütülün çalışmada Sultangazi'de 9 adrese operasyon düzenlendi.

68 MAĞDUR ÇOCUK KURTARILDI

Baskında 24 şüpheli yakalanırken 68 mağdur çocuk kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin lira, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Madeni paraların sayımının henüz yapılmadığı belirtildi.

BİN KİRAYA KİRALAMIŞLARDI

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü. Daha önce düzenlenen benzer bir operasyonda Suriyeli ailelerin çocuklarını aylık bin liraya kiraladığı belirlenmişti.