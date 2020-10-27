Taksiciler maskesiz yolcuların ‘pes’ dedirten bahanelerini anlattı

Maske takmanın corona virüsü salgınından korunmanın tek ve en etkili yol olduğu defalarca açıklanmasına rağmen çok sayıda vatandaş bin bir türlü bahaneler üreterek maske takmamak için direniyor.

Corona virüs salgını sebebiyle birçok uyarıyı ve hayatını kaybeden kişilerinin sayısının her geçen gün arttığını görmezden gelen vurdumduymaz kişiler nedeniyle salgın yayılmaya, bazıları da maske takmamaya devam ediyor. Bu kişilerin ölüme nasıl davetiye çıkardıklarını ve akıllara zarar bahanelerini Edirneli taksiciler sitem ederek açıkladı.

“MASKE KULLANMIYORUM”

Edirne'de taksicilik yapan Burak Kuzu, taksiye maskesiz binen vatandaşların çoğunlukla bahanelerinin ‘maskemi evde unuttum' sözü olduğunu söyledi. Taksiye maskesiz binen vatandaşa neden maske takmadığını sorduğunda ‘ben maske kullanmıyorum' cevabını duyunca çok şaşırdığını söyleyen Kuzu, “Ben sabahtan akşama kadar maskeyle duruyorum. Herkes bu hassasiyeti göstermeli” dedi.

“CORONA VİRÜSÜ SALGININA İNANMIYORLAR”

Yıllardır taksicilik yaptığını belirten Levent Uzak Gören de, özellikle kısa mesafelerde vatandaşların maske takmak istemediklerini ve arabada maskesiz oturmak istediklerini söyledi. Bazı insanların korona virüs salgınına inanmadığını ifade eden Gören, herkese maske takmaları çağrısında bulunarak, polis uygulamalarında maskesiz yolcuyla yakalandıklarında kendilerine ceza uygulandığını anlattı.

NEFES ALAMIYORUM

Bir diğer taksici Yakup Eren ise, maskesiz yolcuların ‘Nefes alamıyorum, bunalıyorum, kötü oluyorum' dediklerini söyledi. “Kendilerinden başka yaşlılarımızı ailelerimizi düşünmeleri gerekiyor” diyen Eren, “Bunları hiçe sayarak arabaya biniyorlar. Bizi de tehlikeye atıyorlar. Diyecek bir şey yok, anlamıyorlar” açıklamasında bulundu.

MASKE TAMAMANIN BAHANESİ: YORULDUM

Taksiye maskesiz binen vatandaşların ‘çarşıdan geliyorum, nefes nefese kaldım ve yoruldum' diyerek bahaneler ürettiklerini açıklayan taksici Sercan Özkıvrak, “Biz takın diyoruz ama dinledikleri kadar. Uyarmamıza rağmen halen takmayan arkadaşlarımız var” dedi.

Taksiye binen müşterilerin yanında maske bulunmadığına dikkat çeken taksici Cem Ihlamur da, “maske almaya bıktık” diyerek sitem etti. (İHA)