Taksim’de kapkaç dehşeti: ‘Burası artık böyle’

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı’nda kapkaç dehşeti… 14 Mayıs Perşembe günü ve 6 Eylül Pazar günü Taksim Meydanı'na çok yakın bir noktada yapılan kapkaçların görüntüleri ortaya çıktı.

AYNI NOKTADA YAŞANDI

Mayıs ayında meydana gelen ilk olayda garson olarak çalışan Özge Bircan Sevim (25), iş yerinden evine gitmek üzere saat 14.00 sıralarında yola çıktı. Genç kız yaklaşık 9 bin lira değerindeki cep telefonuyla müzik dinlerken kapkaça uğradı.

Yaşadığı olayın şokunu atlatan Sevim emniyete giderek şikayetçi oldu.

İKİNCİ OLAY KAMERADA

Önceki hafta Pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen diğer bir olayda ise, genç bir kadın yolda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kapkaççının kurbanı oldu.

Genç kadın ise sadece arkalarından bağırabildi…

BURASI ARTIK BÖYLE

Olaylar hakkında konuşan bir vatandaş olayı durumu anlattı:

* Arkadaş buradan yukarıya doğru çıkarken bir tanesi arkadan geliyor, kapıp aşağıya doğru kaçıyorlar. Sonradan arkadaşın kamera kayıtlarına baktık. Görüntülerde bayan biraz sürükleniyor.

* 2-3 gün önce yine oldu. Kadın şuradan giderken kapkaç yapıyorlar. Hemen hemen 2-3 günde bir oluyor. Emniyet hangi birinin peşinden koşsun ki, yapacak bir şey yok.

* Yapacak bir şey de varsa ben bilmiyorum. Herhalde tenha diye burada sürekli yaşanıyor. Burası artık böyle. Vatandaşlar artık dikkat etsinler diyeceğim ama hangi birine dikkat etsinler. Yolda yürürken kimin seni takip ettiğini bilemezsin ki. (İHA)