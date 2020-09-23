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Taksim’deki takip: Şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi

Taksim İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan ancak ertesi gün şikayetçi olmak üzere geldiği adliyede gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.T. ile ilgili soruşturma tamamlandı. Şahıs hakkında "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

20:58 -
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Taksim İstiklal Caddesi’nde Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan S.T. polis tarafından 20 Eylül’de gözaltına alınmıştı. S.T. karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olaydan bir gün sonra hakkında çıkan haberlere yönelik suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adalet Sarayı’na giden şahıs, genç kadının bacağına dokunduğunu söyleyerek şikayetçi olması üzerine polis tarafından yeniden gözaltına alınmıştı. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli S.T’nin tutuklanması talep edilmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamayı reddeden şüpheli S.T. ifadesinde, kadının kendinde olmadığını, başkalarının kadını götürmek istediklerini bunun üzerine kadını korumak için yanında yürüdüğünü, kesinlikle dokunmadığını, görüntülerde de dokunmadığının görüldüğünü söylemişti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen S.T. tutuklanmıştı.

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, şüpheli S.T. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Şüpheli S.T. hakkında “cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli S.T. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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Son güncelleme: 21:00 23.09.2020
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