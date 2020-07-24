Tansu Çiller: Hakikat ile örtüşür bulmuyorum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınan cuma namazının ardından ibadete açıldı. Ayasofya’ya gelenler arasında eski başbakanlardan Tansu Çiller de yer aldı.

“KADINA KALKAN ELİ TUTARIM”

Namaz öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiller, bir gazetecinin sorusu üzerine oğlu Mert Çiller’in eşi Zeynep Çiller’e şiddet uyguladığı iddiaları hakkında konuştu.

Çiller, SÖZCÜ’den Hayati Arıgan’ın haberleştirdiği dayak iddiasıyla ilgili şunları söyledi

* Tabii şunu söylemek lazım, kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem.

* Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var.

* Bunu Ömer adaleti ile dahi düşünsem, doğru ve hakikat ile örtüşür bulmuyorum. Herkes bir şey söyler ama Allah’ın da bir hesabı vardır ve zaman da daima doğrunun yanındadır. Yine öyle olacaktır.

* Ne olursa olsun çok üzgünüm, aileler dağılmasın. Özellikle küçük çocuklar etkilenmesin, üzülmesin.

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“HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin de konuşan Çiller, şunları kaydetti:

* Gerçekten bugün tarihi bir gün, bir vuslat günü aynı zamanda. On yıllar değil, yüzyıllarca milletin adeta DNA’sına işlemiş, yakın ve uzun dönemli tarihimizin DNA’larında bulunan bir büyük özlem vardı her zaman. Bu özleme cevap verilebilmiştir.

* Bu heyecan bugün bir vuslat günü olarak ortaya çıkıyor. Tabii ben bunun ne kadar güç olduğunu bilen bir geçmişten geliyorum. Bu çok büyük dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir.

* Dolayısıyla bunu başaran tüm arkadaşlarımızı can-ı gönülden kutlamak istiyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün emeğini geçenleri teker teker, ayrı ayrı kutlamak isterim.

* Bu vesileyle bugün bir şeye daha işaret etmek gereği var. Ayasofya aslında bir dünya mirası. Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir.

* Bugün Ayasofya Camii’ne geliyoruz, namaz kılmaya geliyoruz. Herkes bir şey söyler ama son sözü daima milletimiz söyler.

* Milletimiz de ne söylerse iyi söyler, güzel söyler. Ve bugün milletlerin dediği olmuştur, vuslat günüdür. Bugün kavuşma günüdür. Dolayısıyla hayırlı olmasını diliyorum. (DHA)