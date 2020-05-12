Tarih ve güzergahları tek tek açıklayıp uyardı: 10 gün uzak durun

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından Konya-Akşehir, Akşehir-Afyon, Afyon-Dumlupınar, Afyon-Dinar, Dinar-Kaklık, Dinar-Gümüşgün-Burdur, Gümüşgün-Bozönü-Isparta, Afyon-Kütahya, Kütahya-Eskişehir, Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek, Tavşanlı-Dursunbey, Dursunbey-Balıkesir istasyonlarında ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı ve bu süreçte vatandaşların bu noktalara 10 gün yaklaşmaması gerektiği duyuruldu.

SAĞLIĞA TEHDİT

Konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

* Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır.

* Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.

* Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur.

TARİH VE GÜZERGAHLAR

Açıklamada hangi günlerde ve nerelerde ilaçlama yapılacağı konusunda da bilgi verdi. Güzergahlar şöyle:

* 14 Mayıs tarihinde Konya-Akşehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 15 Mayıs tarihinde Akşehir-Afyon arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 16 Mayıs tarihinde Afyon-Dumlupınar arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 17 Mayıs tarihinde Afyon-Dinar arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 18 Mayıs tarihinde Dinar-Kaklık arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 19 Mayıs tarihinde Dinar-Gümüşgün-Burdur arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 20 Mayıs tarihinde Gümüşgün-Bozanönü-Isparta arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 28 Mayıs tarihinde Afyon-Kütahya arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 29 Mayıs tarihinde Kütahya-Eskişehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 30 Mayıs tarihinde Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 31 Mayıs tarihinde Tavşanlı-Dursunbey arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.

* 1 Haziran tarihinde Dursunbey-Balıkesir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında.